Лукашенко встретился с главарем "ДНР" и объявил о сотрудничестве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и заявил о готовности развивать сотрудничество с оккупированным Россией регионом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь и регион сотрудничают уже давно, а потому Лукашенко готов развивать эти отношения и в дальнейшем.

"Что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, тяжелые времена с тех пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и сейчас. Тем более что определенные наработки есть, база создана", – заявил он.

Кроме этого, он отметил, что "готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

Напомним, в середине августа самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск якобы снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.

В Государственной пограничной службе Украины тогда сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.