ЕС с наступлением холодов поддержит Украину импортом электроэнергии

ЕС с наступлением холодов будет поддерживать Украину импортом электроэнергии, а также проинвестирует развитие малой генерации, чтобы стабилизировать систему и сделать ее менее уязвимой перед российскими обстрелами, сообщает Европейская правда.

Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она объявила план энергетической помощи ЕС для Украины по трем направлениям, первое из которых – ремонт поврежденных российскими обстрелами объектов. Помощь Евросоюза поможет восстановить объекты генерации, обеспечивающие около 15% потребностей Украины.

Второе направление помощи – поддержка украинской энергосистемы импортом из ЕС и развитие децентрализованной сети.

По имеющимся линиям из Евросоюза в Украину можно будет импортировать 2 ГВт, что покрывает 12% потребностей на зиму. Это сможет компенсировать объемы, сопоставимые с теми, что до полномасштабной войны обеспечивала оккупированная Запорожская АЭС.

Восстановлением поврежденных объектов и импортом получится обеспечить примерно 25% потребности на зиму.

Третье направление поддержки ЕС – помощь по стабилизации украинской энергосистемы, предусматривающая поддержку развития децентрализованной сети и малой генерации, которая будет – в отличие от крупных электростанций – менее уязвимой к российским ударам.

Одновременно таким образом Украина будет становиться более энергонезависимой и будет внедрять более современные "зеленые" технологии.

На все эти меры Евросоюз выделяет 160 млн евро, большая часть которых – 100 млн – средства из доходов от замороженных российских активов.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки избитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.