В Тайване обеспокоены растущей военной активностью Китая. Министр обороны государства Веллингтон Ку заявил, что из-за этого будет трудно обнаружить предпосылки нападения на Тайвань. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.net.

Министр отметил, что Тайвань должен проверить способность реагировать на "потенциальные внезапные непредвиденные обстоятельства". Он подчеркнул, что время реагирования не может быть на столько долгим, как рассчитывали до этого.

"Мы должны подумать о том, как мы различаем мирное и военное время. Масштабы [военной] активности Китая становятся все больше и больше, и поэтому становится все труднее определить, когда они мо ﻿﻿ гут перейти от учений к крупным учениям, а от учений к войне" , — сказал он.

Financial Times отмечает, что армия Китая усилила патрулирование и учения вблизи Тайваня до "беспрецедентного уровня" с мая 2024 года. Именно тогда в должность вступил новый президент Тайваня Лай Циндэ, которого Пекин называет "сепаратистом". Коммунистическая партия осудила главу государства за то, что его демократическая партия отказывается считать остров частью Китая.

Также, как сообщает издание, с начала 2024 года зафиксировано 2076 вторжений китайской армии в зону идентификации ПВО Тайваня. Перед заявлением главы Минобороны авианосная группа Китая прошла через воды вблизи северной части острова 18 сентября и впервые вошла в японскую смежную зону.

Министр обороны Тайваня сказал, что армия государства должна использовать свои наблюдения за поведением национальной освободительной армией Китая, чтобы разработать сценарий собственных учений.