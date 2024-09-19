В РФ начнут продажу iPhone 16 раньше мировых ритейлеров - СМИ

Крупнейшие российские ритейлеры, такие как М.Видео-Эльдорадо и МТС, объявили о том, что успешно доставили новую линейку iPhone 16 до старта мировых продаж, сообщает Код Дурова.

В МТС планируют начать выдачу заказов первым покупателям уже в эти выходные, а М.Видео-Эльдорадо – на следующей неделе. МТС уже официально представили новинку, М.Видео-Эльдорадо планируют сделать это в своём офисе сегодня, в 12:00.

В М.Видео-Эльдорадо отметили, что спрос на iPhone 16 оказался выше, чем на предыдущие модели. В частности, количество предзаказов на базовую модель iPhone 16 с памятью 128 Гб увеличилось на 109% по сравнению с iPhone 15.