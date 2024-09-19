Демократы призывают Харрис активизировать выступления в медиа – The Hill

Демократы, когда-то довольные сдержанной медиа-стратегией вице-президента Харрис, хотели бы, чтобы она активизировала свои выступления в последние недели президентской кампании. Об этом пишет газета The Hill, сообщает Зеркало недели.

"Опросы показывают, что чем больше вы видите Камалу, тем больше она вам нравится" , — заявил Ван Джонс, эксперт от Демократической партии и бывший чиновник администрации Обамы.

Демократы говорят, что были довольны недавним выступлением Харрис на президентских дебатах, где, по их мнению, она не только держалась на высоте, но значительно превзошла ожидания своими заявлениями и общим поведением. Но они хотели бы, чтобы она дала большее интервью как на национальном, так и на местном уровне.

"Кампания Харрис создает впечатление, что она не придерживается стратегии Байдена в Делавере [штат США] в 2020 году. Харрис появляется на больших предвыборных митингах, но избегает большего взаимодействия с избирателями" , — считает Тоби Берковиц, почетный профессор коммуникаций Бостонского университета, который работал политическим медиа-консультантом.

Напомним, что согласно результату опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, вице-президент Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании и Мичигане по меньшей мере на 5 пунктов, но имеет меньшее преимущество в Висконсине. Харрис получает 51% голосов избирателей в Пенсильвании по сравнению с 45% у Трампа. В Мичигане Харрис получает 50% поддержки по сравнению с 45% за Трампа.