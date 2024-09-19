Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление в зале суда

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион сделал заявление во время заседания в зале Галицкого райсуда во Львове. Вячеслав Зинченко заявил, что ему "угрожает опасность" и попросил продлить ему меру пресечения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление, которое наводит местное издание "Эспрессо.Запад".

"У меня была мера пресечения. Меня прячут, потому что мне грозит опасность. Меня прячут от российских спецслужб, от радикально настроенных лиц. Я с собой ничего делать не собираюсь. Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-то случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения" , - сказал Зинченко.

Сторона прокурора объяснила, что двухмесячное досудебное расследование не завершили по объективным причинам.

Мол, необходимо назначить дополнительные экспертизы, чтобы исследовать доказательства, а эти экспертизы могут выполнить в октябре-ноябре. Сейчас назначена 51 экспертиза в рамках следствия.

Убийство Фарион

Напомним, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля во Львове во дворе ее дома. Злоумышленник выстрелил женщине в голову в то время как она ждала такси. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию, но впоследствии она скончалась.

После чего правоохранители переквалифицировали дело по статье "преднамеренное убийство" и начали розыск стрелка.

25 июля подозреваемый был задержан в Днепре в своем доме, куда он сбежал. Как выяснилось, это 18-летний парень, по имени Вячеслав Зинченко. Следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Также правоохранители не исключают "российский след".

Добавим, что 26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко, отправив его в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Также мы писали, что в рамках расследования убийства правоохранители наткнулись на дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый.

Также полиция обнаружила пистолет "Форт" и патроны во время обысков по делу. Но самое орудие убийства еще ищут.