Германия планирует выделить дополнительно 400 млн евро на военную помощь Украине

Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство Германии хочет предоставить дополнительно 400 миллионов евро на военную помощь для Украины в этом году, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в письме государственного секретаря по вопросам финансов Флориана Тонкара в бюджетный комитет Бундестага, сообщает ntv.

Политик Социал-демократической партии ссылается на дополнительную потребность, объявленную Федеральным министерством обороны, и сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в войне с Россией.

Средства должны быть использованы, в частности, на "закупку военной техники у оружейной промышленности", пишет Тонкар.

По его словам, успехи российских вооруженных сил ухудшили положение Украины. Они понесли "большие материальные потери" из-за растущего превосходства России в артиллерии и применении управляемых авиабомб.

Существует "серьезный риск (...), что Украина потерпит поражение в своей оборонительной борьбе без существенно увеличенной поддержки", пишет Тонкар.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на поставки оружия в Украину. Речь идет о средствах в дополнение к 7,5 млрд евро, уже заложенных в немецком бюджете для Украины на этот год.

Летом немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.