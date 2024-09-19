В Меджлисе отреагировали на слова Сикорского о "честном референдуме" в Крыму

Меджлис назвал высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского недопустимыми и циничными, а также не отвечающими ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа﻿. Об этом говорится в опубликованном заявлении Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Деловая столица.

"Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижение мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности, восстановление нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права" , — говорится в заявлении.

В Меджлисе добавили, что первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории Крыма.

"Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и согласием Украинского государства и коренного крымскотатарского народа" , — отметили в Меджлисе.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве заявил, что оккупированный россиянами Крым можно было бы передать под мандат ООН для подготовки так называемого "честного референдума". При этом Сикорский не уточнил, как противодействовать многолетнему переселению на полуостров россиян вместе с изменением демографической структуры Крыма.