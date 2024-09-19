Израиль атаковал авиацией объекты "Хезболлы" в Ливане

Израильские военные сегодня, 19 сентября, атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане. Для этого они использовали авиацию. Со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру “Хезболлы" , - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Военные напомнили, что боевики "Хезболлы" превратили южную часть Ливана в зону боевых действий. Они используют в качестве оружия дома мирных жителей, роют под ними туннели и используют гражданских в качестве живого щита.

"ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны" , - уточнило военное командование Израиля.

В сети уже обнародовали фото и видео, на которых можно заметить последствия "прилетов" в Ливане.

Также в другом сообщении в Армии обороны Израиля рассказали, что в начале недели на границе с Ливаном были ликвидированы двое боевиков "Хезболлы", которые установили там взрывные устройства. По террористам удар нанесли авиация и артиллерия.