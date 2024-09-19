Зеленский на следующей неделе встретися с Байденом, Харрис и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщает Украинская правда.

"Президент Украины среди прочего выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы" , - сказав він.

Кроме того, глава государства планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом.