На Курщину удалось отвлечь 40 тысяч военных РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, на Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"И отдельно – операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость" , - сказал президент.

Также Зеленский сообщил о ряде совещаний с военным руководством. На них формировали наполнение для переговоров с партнерами, в частности, по Донбассу.