Зеленский заявил о подготовке к важным переговорам с европейскими партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения анонсировал важные переговоры с европейскими партнерами, в том числе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщает Новое время.

«Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особенно весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей. Разумеется, энергетика — это насущный приоритет. Фронт — неизменный приоритет. Это поставки и совместное производство оружия. Политическое взаимодействие — мы уже начали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему» , — сказал президент.

Президент также подчеркнул важность вопроса замороженных российских активов, которые должны быть направлены на защиту Украины.

По его словам, уже принято решение о выделении 50 миллиардов евро из российских активов на поддержку Украины, и сейчас нужен механизм для его реализации.

19 сентября ЕС уже направил EUR400 млн из доходов от замороженных российских активов для помощи украинской оборонной промышленности, и эта поддержка будет продолжена.