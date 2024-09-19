Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию БПЛА

В Нидерландах с 10 по 20 сентября продолжаются учения НАТО по тестированию систем защиты от беспилотников, к которым впервые присоединились представители Украины. Об этом заявила пресс-служба Альянса, сообщает Новое время.

В ежегодных учениях НАТО по проверке технической совместимости систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAS TIE) приняли участие более 450 участников из 19 стран-членов НАТО, а также представители трех стран-партнеров.

В Альянсе отметили, что было испытано более 60 систем и технологий противодействия дронам, таких как датчики, системы наведения беспилотников на беспилотники, глушилки и киберперехватчики, в реальных условиях.

Участие Украины в учениях является составляющей Дорожной карты инновационного сотрудничества между Украиной и НАТО, которая была утверждена сторонами во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.