В ЕС заявили, что принудительно депортировать украинцев мобилизационных возрастов невозможно

Профильная еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их полу, возрасте, военнообязанности, невозможно, сообщает Радио Свобода.

«Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС – ред.)» , – отметила в интервью еврокомиссар.

На уточняющий вопрос Радио Свобода, помог ли ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоганссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

«Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС» , – подчеркнула Йоганссон.

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