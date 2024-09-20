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В Киеве ухудшился воздух: в КГГА назвали причину и дали советы

В Киеве ухудшился воздух: в КГГА назвали причину и дали советы
Фото: Pixabay

С утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области – ощущается сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным ГСЧС, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе Киевской области.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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