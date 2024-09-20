В Киеве ухудшился воздух: в КГГА назвали причину и дали советы
С утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области – ощущается сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщает Украинская правда.
"По состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным ГСЧС, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе Киевской области.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.