Ночью "Шахед" долетел до Львовщины, из-за обломков произошел пожар – ОВА

Силы противовоздушной обороны ВК "Запад" уничтожили один российский ударный беспилотник во Львовской области – в результате падения обломков в одном из сел возник пожар.﻿﻿ Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники" , – говорится в сообщении.

Из-за вражеской атаки повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна.

Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 19 сентября Россия запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников типа Shahed.

Во время объявленной воздушной тревоги в Ровно на рассвете 20 сентября был слышен звук взрыва.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.

Также ПВО работала в районе Черкасс.