В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
1 340 захватчиков, 39 ББМ, 35 артиллерийских систем и 20 танков отминусовали Силы обороны Украины за минувшие сутки, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 639 480 (+1 340) человек,
- танков – 8 725 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 17 132 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 18 212 (+35) ед,
- РСЗО – 1189 (+0) ед,
- средств ПВО – 949 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 469 (+52) ед,
- крылатых ракет – 2 593 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 898 (+59) ед,
- специальной техники – 3 115 (+6) ед.
Данные уточняются.