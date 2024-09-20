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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

1 340 захватчиков, 39 ББМ, 35 артиллерийских систем и 20 танков отминусовали Силы обороны Украины за минувшие сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 639 480 (+1 340) человек,
  • танков – 8 725 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 132 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 18 212 (+35) ед,
  • РСЗО – 1189 (+0) ед,
  • средств ПВО – 949 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 469 (+52) ед,
  • крылатых ракет – 2 593 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 898 (+59) ед,
  • специальной техники – 3 115 (+6) ед.

Данные уточняются.

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