В ISW объяснили, зачем Кремль наращивает выпуск беспилотников

По мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль наращивает производство беспилотников на фоне усилий показать компенсацию социальных и экономических последствий войны в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Кремль продолжает сигнализировать о своей приверженности к совершенствованию российских операций с использованием беспилотников в Украине и возможностей производства беспилотников на фоне усилий, направленных на компенсацию социальных и экономических последствий длительной российской войны".

Правитель России Владимир Путин встретился с Военно-промышленной комиссией России 19 сентября и обсудил текущие усилия по увеличению производства российских беспилотников.

Он признал, что беспилотники являются неотъемлемой частью современной войны, и что война России в Украине еще больше подтвердила эту оценку.

Путин заявил, что российские компании поставили российским войскам около 140 000 беспилотников в 2023 году, и утверждал, что Россия планирует увеличить производство беспилотников в десять раз (до 1,4 миллиона беспилотников) в 2024 году.

Правитель Кремля подчеркнул, что Россия должна "последовательно" наращивать свои возможности по производству беспилотников и повышать эффективность БПЛА российского производства, чтобы удовлетворить потребности российских военных.

Он также высоко оценил российские частные инициативы по производству беспилотников.

Путин отметил, что частные беспилотники не "уступают" беспилотникам, произведенным государственными оборонными компаниями, и что Министерство обороны России якобы тщательно испытывает все модели дронов перед тем, как передать их российским войскам на фронт.

Расследование DW, однако, обнаружило доказательства того, что некоторые российские нерегулярные силы могут испытывать недавно разработанные беспилотники во время ударов по украинскому гражданскому населению, возможно, для ускорения испытаний.

Эксперты добавляют, что российские блогеры постоянно жалуются на низкое качество государственных беспилотников и часто хвалят частные инициативы по производству БпЛА, называя их более эффективными.

"Заявления Путина о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 1,4 миллиона единиц в 2024 году, несколько ниже, чем запланированные темпы производства беспилотников в Украине в 2024 году.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в марте 2024 года отметила, что Украина намерена произвести два миллиона беспилотников в 2024 году, а украинские чиновники неоднократно подчеркивали, что Украина предоставляет приоритет модернизации и постоянной разработке новых беспилотников для удовлетворения потребностей украинских военнослужащих".

Ключевые выводы ISW за 19 сентября: