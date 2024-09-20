Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ №640/2024 от 19 сентября опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Согласно статье 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский утвердил в персональном составе Ставки советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина (вне штата).

Также глава государства ввел в персональный состав Ставки вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибига, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

В то же время президент вывел из состава Ставки экс-глава МИД Дмитрия Кулебу.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, 13 сентября Президент внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, в СНБО вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Из состава СНБО президент вывел Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.

4 сентября Верховная Рада поддержала отставку Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

5 сентября Верховная Рада поддержала отставку министра иностранных дел Кулебы

В тот же день Верховная Рада поддержала назначение Сибиги на должность министра иностранных дел, Сметанина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Стефанишиной – на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции, Алексея Кулебы – на должность вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий.