Маска проверяют после "шутки" о покушениях на Байдена и Харрис – СМИ

Секретная служба США начала проверку американского миллиардера Илона Маска после его "шуточного" сообщения о возможных покушениях на действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

В ответ на запрос Bloomberg Секретная служба подтвердила, что проводит проверку, представляет ли Маск угрозу для американских чиновников, в частности для Байдена и Харрис.

По их словам, записи о твите были собраны в правоохранительных целях, но не разглашаются, чтобы не препятствовать расследованию.

Журналисты отметили: угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, за которое может быть наложен немалый штраф или до пяти лет заключения.

"Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся защитной разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими опекунами" , – сказал представитель Секретной службы Нейт Герринг.

Как известно, ранее Маск в социальной сети X (Twitter) написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу" .

После этого в Белом доме раскритиковали высказывания Маска относительно вероятного покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа.