В ISW считают новую волну мобилизации в России маловероятной

Мобилизация в России остается маловероятной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Путин опасается, что она представляет собой прямую угрозу стабильности его режима. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Аналитики отмечают, что наблюдали сообщения о возможности объявления Россией еще одной волны мобилизации как до инаугурации российского диктатора Владимира Путина, так и после начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Однако так называемый глава Кремля пока не санкционировал такую мобилизацию.

В частности, недавно российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что источники, близкие правительству РФ, утверждали, что Кремль рассматривал идею мобилизации сразу после Курской операции. Но российский Кабмин и связанные с Кремлем бизнесмены выступили против этих соображений.

Кроме того, Путин последовательно сигнализировал на протяжении всей операции ВСУ в Курской области о своей приверженности к набору добровольцев, хвастаясь количеством новобранцев, заинтересованных в боевых действиях в Украине. Также в ответ на действия украинских сил диктатор РФ лично встречался с российскими добровольцами.

Институт пишет, что Путин не воспользовался заходом украинских войск в Курскую область, как возможностью подготовить российское общество к мобилизации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вместо этого, он решил сформировать новые нерегулярные формирования и расширить усилия по вербовке российских добровольцев.

Аналитики подчеркнули, что Кремль и Минобороны РФ в значительной степени шокировали российское общество, когда объявили частичную мобилизацию в конце сентября 2022 года. И судя по всему, сейчас Путин стремиться избежать негативной реакции общества в ответ на новую волну мобилизации.

Мобилизация в России

Напомним, днями ранее Институт изучения войны указывал в своем отчете, что Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в России. При этом, он не исключает такой возможности.

В настоящее время российский диктатор, скорее всего, продолжит давать указания Минобороны РФ продолжать текущие усилия по мобилизации до того момента, пока такие усилия не начнут сильно отставать от оперативных потребностей на поле боя в Украине.