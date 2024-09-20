Пекин о продаже оружия Тайваню: Нарушает принцип одного Китая

Китай осудил продажу американского оружия Тайваню. Пекин усмотрел в этом нарушение принципа одного Китая.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны КНР Чжан Сяоган, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Продажи американского оружия китайскому региону Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая. Мы выступаем против этого и выразили США решительный протест" , - сказал он.

Кроме того, спикер выдвинул обвинение в сторону Тайваня в эскалации напряженности в одноименном проливе.

"Тайванский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Мы призываем Соединенные Штаты выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и прекратить его вооружать" , - отметил Сяоган.

Принцип одного Китая

Принцип одного Китая состоит в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотделимыми частями единого Китая.

Принцип единого Китая в форме, закрепленной "консенсусом 1992 года", является официальной позицией правительства КНР, и в разные периоды признавался такой Республикой Китай, в зависимости от того, какая политическая партия находилась у власти.

Согласно этому "консенсусу", оба правительства признали существование только одного суверенного государства, охватывающего территории материкового Китая и Тайвань, но не решили какое из двух правительств является законным правительством этого государства.

Отношения США и Тайваня

В июне сообщалось, что США одобрили продажу ракет и дронов для Тайваня на 360 млн долларов. Это должно повысить безопасность острова.

Кроме этого, ранее Госдеп США одобрил продажу военного оборудования и запчастей для техники Тайваня на сумму около 108 млн долларов.