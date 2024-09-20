В России интернет-провайдеры массово теряют клиентов из-за замедления Youtube

Интернет-провайдеры из РФ просят прекратить замедление YouTube из-за массовой потери абонентов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Операторы интернета массово теряют абонентскую базу из-за замедления YouTube в России, которое в меньшей степени коснулось мобильных операторов.

Сообщается, что это создает дискриминационные условия и нарушает закон о защите конкуренции.

Поскольку YouTube является популярной видеоплатформой, ее наличие или ограничение, как и качество доступа к ней, является для операторов конкурентным преимуществом, или ограничением.

Отмечается, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным "Роскомнадзору" Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ).

В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такой меры воздействия, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов. Таким образом, ГРЧЦ и "Роскомнадзор" не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации.

В связи с этим ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На его рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.