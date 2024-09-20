Нидерланды ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой. В настоящее время украинские беженцы продолжают получать помощь, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, которого цитирует Algemeen Dagblad.

Соответствующее заявление премьер сделал во время обсуждения миграционной политики в парламенте, отвечая на вопросы лидера Партии Свободы Герта Уилдерса.

Уилдерса "беспокоит" то, что "десятки тысяч" украинских мужчин находятся в Нидерландах, в то время как украинское правительство хочет вернуть их на родину для обороны страны или помощи в восстановлении.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", - сказал Уилдерс.

Премьер Нидерландов отметил, что во время разговора президент Украины Владимир Зеленский очень "осторожно" подходил к принудительному возвращению военнообязанных мужчин домой. Премьер-министр считает, что это "умная линия", но Уилдерса такой ответ не удовлетворил.

"Вы также можете ввести политику, чтобы поощрить их вернуться туда", - сказал Уилдерс.

Глава нидерландского правительства отметил, что хочет подумать об этом вместе с Украиной. Также Схооф добавил, что украинские беженцы имеют право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование, как и раньше.

Нидерландские СМИ отметили, что по состоянию на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего было зарегистрировано около 39 тысяч мужчин из Украины. Число женщин, нашедших убежище в Нидерландах, составляет 63 тысячи.

Предыстория

Напомним, что разговоры о возвращении украинских мужчин домой начались в Польше. Польские власти не исключали возможность помощи Украине в возвращении военнообязанных. Глава МИД Польши отмечал, что Варшава ждет инициатив от Украины.

В Чехии заявили, что не будут принудительно возвращать украинских мужчин.