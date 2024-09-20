Минэнерго: Из-за обстрелов обесточивались потребители в пяти областях

За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В то же время в Одесской области из-за технологических нарушений выключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 33 777 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов.