Минобороны допустило к использованию в ВСУ вездеход-амфибию "ТАХА"

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию "ТАХА", который разработали украинские инженеры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, машина способна работать на любой местности: болотах, плавнях, глубоком снегу, и даже при выезде из воды на лед.

Кроме того, "ТАХА" преодолевает препятствия высотой более 1 метра, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги, что позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

"Транспортное средство может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток.

Этот транспорт уже используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться".