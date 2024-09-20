В Германии зафиксировали рекордное количество беженцев

В настоящее время в Германии зарегистрировано 3,5 млн иностранцев в статусе беженца, претендента на получение убежища либо отвергнутого кандидата на получение убежища, остающегося в стране, поскольку его депортация в настоящий момент невозможна. Это - новый максимальный показатель. Об этом пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Центрального регистра иностранцев в ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

К концу первой половины 2024 года в Германии проживало 3,48 млн человек, которые относятся к одной из трех категорий иностранцев, претендующих на убежище по гуманитарным причинам, указано в документе. Это на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в Германии в 1950-е годы, следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, который оказался в распоряжении журналистов.

Отмечается, что среди прочих в регистре учтены и 1,18 млн украинских беженцев. Их число выросло с конца 2023 года на 45 тысяч человек.

Между тем число иностранцев, подлежащих высылке из Германии, слегка уменьшилось. По данным на середину 2024 года, их было 226 882 человека, тогда как в конце 2023 года - на 15 760 человек больше. При этом 80,5% иностранцев, не имеющих права на статус беженца в Германии, временно остаются здесь на том основании, что ситуация на их родине не позволяет осуществить немедленную депортацию, уточняется в статье.