Зеленский: Украина использует кредит от ЕС на энергетику и закупку оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинская сторона планирует потратить предоставленный Еврокомиссией кредит в размере 35 миллиардов евро. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве, сообщает Европейская правда.

По его словам, в первую очередь предоставленные ЕС кредитные средства будут потрачены на энергетику.

"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садах, университетах – это большой дефицит для нас" , – отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что эти деньги будут использованы для приобретения оружия, прежде всего украинского производства, в частности, дальнобойные дроны и ракеты.

"Часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве" , – добавил он.

Ранее фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.

По ее словам, Украина сама будет решать, как лучше использовать предоставленные ЕС средства.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов.