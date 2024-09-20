Зеленский ответил, есть ли у Украины план "Б", если Байден не поддержит первый

У Украины никогда не было плана "А" касательно победы в войне с Россией. Предыдущий план был направлен на то, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Что касается нашего плана. Мне вчера журналист задал один вопрос и сказал: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план "Б"? Я откровенно абсолютно ответил, что мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся", - сказал президент.

Как объяснил Зеленский, у Украины никогда не было плана "А", поскольку предварительный план был не допустить полномасштабного вторжения России.

"План "А" был усилить Украину оружием и превентивно санкционировать РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане существуем и живем", - добавил глава государства.

План победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала план победы в войне с Россией.

Как неоднократно отмечал глава государства, план Украины представят президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе, когда Зеленский поедет в США на Генеральную Ассамблею ООН.

Зеленский также заявил, что план победы рассчитан на решения, которые должны произойти с октября по декабрь.