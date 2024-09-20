Зеленский прокомментировал запланированную встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с кандидатом в президенты США Дональд Трампом. Глава государства хочет понять позицию Трампа по окончанию войны.﻿ Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"И конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Что касается Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это видит" , - сказал президент.

Следует добавить, что на следующей неделе Владимир Зеленский поедет в США. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Также глава государства представит президенту США Джо Байдену план победы Украины.

Кроме того, планируется, что Зеленский встретится с кандидатами в президенты США республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Им также представят план победы.

Отношение Трампа к войне

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно призывал уменьшить помощь Украине. Также он предлагал оказывать военную помощь в кредит, а не в виде "подарка".

Трамп утверждает, что якобы сможет быстро закончить войну в Украине, а также заявлял, что ему удастся сделать это до возможного возвращения в Белый дом. Также республиканец заявлял, что готовит свой план для Украины.

На недавних дебатах Трамп ушел от ответа на вопрос о победе Украины, но заявил, что якобы хочет окончания войны.