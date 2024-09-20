YouTube тестирует показ рекламы во время паузы

YouTube начнет показывать рекламу на экране плеера, когда видео будет стоять на паузе. Функция получила огромную популярность среди рекламодателей во время тестирования. Об этом пишет The Verge, сообщает Mezha Media.

Тестирование началось еще в 2023 году с ограниченным выбором рекламодателей. В апреле этого года главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер сообщил, что новый формат рекламы стал большим хитом среди рекламных фирм и прибыльным для Google.

Некоторые пользователи Reddit уже увидели новую рекламу во время паузы.

YouTube утверждает, что реклама во время паузы действительно предназначена для того, чтобы компания могла предложить вам "менее прерывистый" процесс пользования, но заменит ли она обычную рекламу, компания не уточняет.