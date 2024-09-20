Последствия удара по Торопцу будут заметны на фронте в ближайшее время – разведка Эстонии

В Генштабе Эстонии заявили, что потеря Россией огромного количества боеприпасов во время украинского удара по населенному пункту Торопец в Тверской области в ближайшие недели отразится на фронте. Со ссылкой на ERR, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал на пресс-конференции Министерства обороны глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Кивисельг прокомментировал успешный удар ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Торопце.

По его словам, Украине удалось нанести удар по хранилищу, когда часть боеприпасов не была укомплектована в бункеры. По этой причине возникла цепочка взрывов.

"Взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели" , – сказал Кивисельг.

Говоря о событиях последней недели войны в Украине, Кивисельг отметил, что Россия продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне.

"За последнюю неделю операционное давление постепенно увеличивалось. Среднее количество атак выросло до 194 атак в сутки. Это указывает на стремление России полностью завоевать Донецкую и Луганскую области" , – сказал Кивисельг.

Как и на прошлой неделе, наибольшее количество боевых действий происходит на Покровском направлении.

"Несмотря на события в Курской области, РФ не вывела свои войска с Покровского направления, поэтому больших изменений там в ближайшие недели не ожидается" , – сказал Кивисельг.

Что касается операции ВСУ в Курской области, то украинские силы продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне.

"На прошлой неделе Россия начала контрнаступление и немного продвинулась вперед, но украинцы пока что удерживают свои позиции" , – отметил Кивисельг.

"В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта – Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории" , - сказав глава розведцентра.

Напомним, ранее разведка Минобороны Британии утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

Также в Минобороны Британии заявляли, что из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.