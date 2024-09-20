В Минобороны рассказали, сколько добровольцев присоединяются к Силам обороны через рекрутинг

Уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.﻿﻿ Со ссылкой на данные Минобороны, сообщает Украинская правда.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии" , - заявили в министерстве.

Также Бежевец отметил, что в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, включая позиции поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА и медиков. Рекрутироваться можно в любые подразделения: ВСУ, Нацгвардии, СБУ и Госпогранслужбы.

По его словам, уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.