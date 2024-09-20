Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали БПЛА - МАГАТЭ
Присутствующие на Южноукраинской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от станции в течение трех ночей в неделю. Об этом говорится на сайте Международное агентство по атомной энергии, сообщает Укринформ.
"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждениях станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в заявлении.
Отмечается, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, когда были слышны беспилотники и выстрелы.
Команды МАГАТЭ, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской атомных электростанциях и площадке ЧАЭС, сообщили, что, несмотря на продолжающуюся войну, ядерная и физическая ядерная безопасность на станциях поддерживается.