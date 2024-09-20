Зеленский рассказал о подготовке к визиту в Штаты
Украинская сторона проводит активную подготовку к переговорам в США, которые планируется провести как с президентом США Джозефом Байденом, так и с представителями обеих партий в Конгрессе и кандидатами в президенты США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Корреспондент.
"Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу", - подчеркнул президент.
Он отметил, что Украина очень рассчитывает на продолжительную поддержку.
"И это справедливо. Потому что когда один народ выиграет битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выиграет. Именно так должно быть", - настаивает Зеленский.