В Конгрессе поддержали усиление охраны кандидатов в президенты США
В США Палата представителей в пятницу, 20 сентября, приняла законопроект по усилению безопасности кандидатов в президенты. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.
Как отмечает Politico, Палата проголосовала за законопроект, который требует от директора Секретной службы «применять одинаковые стандарты при определении количества агентов, охраняющих президента, вице-президента и кандидатов в президенты и вице-президентов от основных партий».
Законопроект был внесен двумя республиканцами и демократом. Его одобрили 405 законодателей нижней палаты Конгресса США.
По данным журналистов, руководство Палаты представителей решило вынести законопроект на рассмотрение на этой неделе из-за вероятной попытки покушения во Флориде на Трампа. В частности, это якобы снова вызвало беспокойство относительно безопасности.
«Два недавних покушения на жизнь бывшего президента Трампа показали миру, что, к сожалению, Секретная служба имеет серьезные пробелы в защите, и необходимо сделать больше, чтобы никто не смог воспользоваться этими уязвимыми местами», — отметили законодатели.