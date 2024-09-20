В Конгрессе поддержали усиление охраны кандидатов в президенты США

В США Палата представителей в пятницу, 20 сентября, приняла законопроект по усилению безопасности кандидатов в президенты. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

Как отмечает Politico, Палата проголосовала за законопроект, который требует от директора Секретной службы «применять одинаковые стандарты при определении количества агентов, охраняющих президента, вице-президента и кандидатов в президенты и вице-президентов от основных партий».

Законопроект был внесен двумя республиканцами и демократом. Его одобрили 405 законодателей нижней палаты Конгресса США.

По данным журналистов, руководство Палаты представителей решило вынести законопроект на рассмотрение на этой неделе из-за вероятной попытки покушения во Флориде на Трампа. В частности, это якобы снова вызвало беспокойство относительно безопасности.