Объявлена масштабная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К

Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Со ссылкой на онлайн карту тревог Украины и Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

По состоянию на 21.30 в состоянии тревоги все области страны, кроме Черниговщины.

По данным ВС, по всей территории Украины существует ракетная опасность из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, предназначенного для ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Воздушные силы сообщили также, что на Днепропетровщину движется "скоростная цель", а в Херсонской области группа дронов движется в направлении Николаевщины северо-западным курсом.