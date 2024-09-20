Украина эвакуировала четырех своих граждан с територии Сирии
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка. Со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, сообщает Украинская правда.
"Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины", - заявили в ГУР
Сообщается, что в результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - трое женщин и один ребенок.