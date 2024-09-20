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Украина эвакуировала четырех своих граждан с територии Сирии

Украина эвакуировала четырех своих граждан с територии Сирии
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.﻿﻿ Со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, сообщает Украинская правда.

"Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины", - заявили в ГУР

Сообщается, что в результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - трое женщин и один ребенок.

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