Россия «полностью готова» к конфликту с НАТО в Арктике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишут пропагандисты из ТАСС, сообщает Новое время.

«Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике» , — заявил глава МИД страны-агрессора.

Он добавил, что Россия якобы полностью готова «защищаться».

«Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и с точки зрения оборонных технологий» , — добавил он.

Издание Politico отмечает, что слова Лаврова — очередной раунд российского бряцания оружием. Он заявил, что Арктика не является территорией НАТО, и такие неарктические страны, как Китай и Индия, тоже имеют там свои интересы.

Арктика — самая северная точка Земли, включающая территорию восьми стран: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канады, США, Исландии и России. Все страны, кроме России, являются членами НАТО.