Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые

Ночью 21 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, убили по меньшей мере троих человек, ранили троих, среди которых дети, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города.

По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут еще быть люди под завалами".

Вилкул отметил, что к ликвидации последствий привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.

В городе разворачивают штаб помощи.

Обновлено: Позже Вилкул сообщил о третьей погибшей, которая умерла в автомобиле скорой помощи.

Лысак отметил, что среди погибших есть ребенок.

Прямая речь Лысака:

"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.

Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин – 75 и 79 лет".

"Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести".

"Загорелись 2 частных дома - пожары спасатели укротили.

Более двух десятков домов повреждены, еще 2 – разрушены. Изуродованы и школа, гараж и авто".