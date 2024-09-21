Партизаны обнаружили склады боеприпасов оккупантов в Запорожской области

Партизаны нашли склады оккупантов в селе Вишневатое Запорожской области. Там россияне прячут снаряды, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты выявили расположение складов боеприпасов вблизи населенного пункта Вишневатое", - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, на месте складских ангаров ВС РФ оборудовали схрон и выставили охрану по периметру.

"Ежедневно фиксируются огромные объемы привозимых ящиков - днем и ночью поступают боекомплекты для снабжения войск на передовой", - добавили в "АТЕШ".

Важные объекты РФ вблизи фронта

Россия накапливает оружие на складах не только в глубине страны, как это было с крупным складом в Торопце Тверской области, по которому Силы обороны ударили 18 сентября, но и в вблизи фронта.

Недавно партизаны нашли базу россиян в Запорожской области, в районе Розовки. Примечательно, что село Вишневатое расположено именно в Розовском районе, который на данный момент оккупирован российскими захватчиками.

Отметим, через Розовку оккупанты проложили логистику, которая обеспечивает живой силой и техникой, снарядами Запорожское направление фронта, следуя часто через Мариуполь.