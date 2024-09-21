Генштаб: Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов на двух складах в России

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью на 21 сентября Украина нанесла огневое поражение по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.

"Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается".

Напомним: