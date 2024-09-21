Сибига: Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой
Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
По данным Сибиги, в частности, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - заверил Сибига.
Глава МИД Украины напомнил, что Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.
"Украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны- партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах", - резюмировал министр.
Ситуация с АЭС в Украине
Российские войска в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину захватили Запорожскую АЭС. С того времени они постоянно подвергают опасности станцию неправильной эксплуатацией или хранением на ее территориии техники, боеприпасов и даже солдат.
К тому же атаки РФ по Украине постоянно угрожают безопасности других АЭС. К примеру, дроны уже несколько раз пролетали в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.
Недавно МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Россию призвали немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС.
Кроме того, МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.