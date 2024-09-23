WP: Путин еще не придумал чем заменить ядерные угрозы

В Кремле растет осознание того, что Запад не поддается ядерным угрозам и глава России Владимир Путин ищет новые способы заставить придерживаться своих красных линий, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post.

В начале сентября Путин предупредил, что если Запад одобрит удары Украины вглубь России, это будет означать, что Москва находится в состоянии войны с НАТО, российские пропагандисты бросились бряцать ядерным оружием.

Но внутри Кремля растет понимание того, что повторное использование ядерной угрозы начинает терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются. Аналитики и чиновники, близкие к российским дипломатам, говорят, что вместо этого Путин ищет более взвешенный и ограниченный ответ Западу, если тот позволит Украине использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по России.

"Произошло перенасыщение ядерными угрозами, - сказал российский чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности темы. "К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают".

Российский академик, который имеет тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, согласился с этим, назвав ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев, "потому что он действительно приведет к недовольству среди партнеров России на глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, он не очень эффективен".

"Вся эта дискуссия о ядерном пороге преувеличивает угрозу такого типа эскалации и недооценивает возможность альтернативных вариантов, - добавил академик. "Поскольку Запад имеет глобальную военную инфраструктуру... можно найти много уязвимых точек".

Путин ищет различные варианты, чтобы сдержать западную поддержку Украины и попытаться обеспечить соблюдение своих красных линий, считает Татьяна Становая, основатель французской политической консалтинговой компании R-Politik.

"Есть варианты, которые он не хочет применять, а есть варианты, которые он готов рассмотреть уже сегодня" , - сказала она, и он считает ядерное оружие „худшим вариантом для всех, в том числе и для себя".

Ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться лишь в том случае, если

"Путин почувствует угрозу существованию России в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что другого выхода нет" , - сказала она.

"В такой ситуации Запад должен пойти гораздо дальше, чем то, что он обсуждает сейчас".

Российские официальные лица уже, казалось, были в определенной степени успокоены очевидными колебаниями Соединенных Штатов в отношении снятия ограничений на нанесение ударов Украиной по военным целям в глубине России с помощью западных ракет. Росло ожидание, что если разрешение будет предоставлено, то оно будет "очень ограниченным", говорят аналитики и чиновники.

Однако на Путина все еще давят, чтобы он как-то ответил и не допустил постоянного пересечения его красных линий.

"Есть понимание, что красные линии, проведенные Москвой, Западом игнорируются, и со стороны Москвы должны быть более весомые и существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений" , - сказал академик.

Москва может ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. Она также может обратиться к марионеточным группировкам, которые уже борются против западных интересов, таким как ополчение Хути в Йемене, которое нападает на суда в Красном море, сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.

"Он не хочет, чтобы ситуация переросла во что-то драматическое или радикальное, в смысле ядерного оружия или прямых боевых действий между нашими войсками и его войсками, но [это] не означает, что не происходит ничего серьезного" , - сказал Фридман.

Связанный с Кремлем политолог Сергей Марков сказал, что в высших эшелонах российской армии растет осознание того, что "Россия испортила Запад, и что мы много говорим о красных линиях, но ничего не делаем. В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию".

Марков предположил, что возможными ответами могут стать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются истребители F-16, которые разворачивает Украина.

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно состоятся, то мы должны ударить первыми" , - сказал он.

Путин может попытаться увеличить угрожающую риторику и разыграть "золотую карту", пойдя на эскалацию перед выборами, заявил Марков. "Если Путин пойдет на эскалацию, то США будут бояться ядерной войны, и Трамп победит".

Фридман также отметил, что ядерные угрозы Путина намеренно двусмысленны, чтобы усилить ощущение опасности. "Это звучит угрожающе, но на самом деле он никогда не говорит очень конкретно о том, что он собирается делать. Он позволяет нам делать наши собственные интерпретации, и люди интерпретируют худшее".

Поскольку эффективность этого подхода снижается, Путин еще не придумал, чем его заменить, отметила Становая, и неопределенность растет, поскольку "никто не понимает", какую реакцию Путин в конце концов выберет на каждое конкретное действие.