В Торопце уничтожены или повреждены почти 60 складов с боеприпасами – спутниковые снимки

На российском 23-м арсенале в поселке Октябрьской Тверской области в результате атаки были уничтожены или сильно повреждены почти 60 зданий складов, железнодорожное депо и поезда с боеприпасами. Это демонстрируют новые кадры со спутника.﻿ Об этом сообщил американский OSINT-исследователь с ником "MT_Anderson", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В сети были обнародованы фото, на которых показаны локации второго пораженного Силами обороны Украины большого военного склада РФ в Тверской области.

Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский, подвергшемся атаке дронов в ночь на 21 сентября.

Данный склад также расположен возле города Торопец, где 18 сентября влетел на воздух 107-й арсенал ГРАУ.

Как пишет OSINT-исследователя, на складе в Октябрьском фиксируются "значительные повреждения северной части депо".

"58+ складское здание и несколько открытых площадок превратились в пепел/сильно повреждены" , - говорится в его публикации.

Аналитик добавляет, что также пострадали зоны погрузки и разгрузки железной дороги.

"Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами" , - написал OSINT-исследователь, обнародовав соответствующие кадры.

Rail loading/unloading areas were hit as well. Appears ammunition trains were likely there during the strike as well.@Schizointel pic.twitter.com/cMUtq91Ist — MT Anderson (@MT_Anderson) September 22, 2024

Удары по военным складам в Тверской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября украинские дроны нанесли удары по составу с боеприпасами и ракетами в Тверской области неподалеку от города Торопец.

Как сообщали источники РБК-Украина, на атакованном беспилотниками СБУ 23 арсенале, в частности, хранились ракеты и снаряды комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Также напомним, что 18 сентября Силы обороны Украины нанесли удары дронами по большому складу с боеприпасами и ракетами в Торопце - по 107-му арсеналу ГРАУ.

Добавим, 21 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поражают тыловые арсеналы на территории России благодаря оружию собственного производства. Речь идет об ударах по складам в Тверской области (Октябрьский и Торопец) и Краснодарском крае (в Тихорецке).

Также ранее в разведке Эстонии озвучили оценку, что при первом ударе по складу в Торопце Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца.