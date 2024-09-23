Российский авиаудар по Запорожью: количество пострадавших возросло

Возросло количество пострадавших в результате российских ударов по Запорожью – по состоянию на утро известно о 16 раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, Нацполиция в Telegram.

"13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень".

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них – госпитализированы.

"В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома", – уточнил глава ОВА.

В полиции добавили, что оккупанты в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесли 7 ударов (предварительно, КАБами) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 7:00 известно о повреждении 13 жилых домов, 2 учебных заведений, 5 транспортных средств.

По словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Власти получили 95 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.

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