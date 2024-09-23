В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 330 захватчиков и уничтожили 280 единиц военной техники оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 643 750 (+1 330) человек,
- танков – 8 784 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 17 252 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 18 414 (+81) ед,
- РСЗО – 1 197 (+2) ед,
- средств ПВО – 949 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 699 (+71) ед,
- крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 102 (+79) ед,
- специальной техники – 3 145 (+1) ед.
Данные уточняются.