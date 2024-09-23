В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 330 захватчиков и уничтожили 280 единиц военной техники оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 643 750 (+1 330) человек,

танков – 8 784 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 17 252 (+30) ед,

артиллерийских систем – 18 414 (+81) ед,

РСЗО – 1 197 (+2) ед,

средств ПВО – 949 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 699 (+71) ед,

крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 102 (+79) ед,

специальной техники – 3 145 (+1) ед.

Данные уточняются.