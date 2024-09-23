Генштаб: На фронте более 160 боестолкновений, враг атаковал на 11 направлениях

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 162 боевых столкновения, российские захватчики продолжают активно штурмовать Покровское и Кураховское направления, где в целом произошло 63 атаки врага. Также россияне продолжают сбрасывать управляемые авиационные бомбы в Курской области, где продолжается военная операция ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки у Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клещеевки, Григорьевки и Ступочков.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал вблизи Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 35 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении враг провел один неудачный штурм, получив отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По имеющейся информации, за минувшие сутки враг нанес по Курщине 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других пограничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу