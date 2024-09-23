ООН устарела и ее авторитет падает: Гутерриш признал упадок организации

Состав участников Совета Безопасности ООН и методы работы организации необходимо реформировать, иначе орган продолжит терять доверие, сообщает Деловая столица.

Об этом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил во время открытия саммита будущего в Нью-Йорке.

"Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет падает. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конце концов потеряет свой авторитет" , — заявил генсек.

По словам генсека, ресурсы, которые могли бы быть полезными, инвестируют в смерть и разрушение, а саммит должен "вытащить многогранность из пропасти".

Геополитические разногласия, ядерное позиционирование, разработка новых видов оружия и театр боевых действий — то, что, по словам Гутерриша, угрожает системе коллективной безопасности.

"Мы должны сделать решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества, чтобы сделать его более сетевым, справедливым и инклюзивным — уже сейчас" , — сказал Гутерриш.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН приняла "Пакт будущего", несмотря на то, что Россия пыталась сорвать голосование.