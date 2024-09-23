Южная Корея предупредила КНДР о возможных военных действиях за мусорные пули

Южная Корея предупредила о возможных военных действиях, если КНДР продолжит опрокидывание воздушных шаров с мусором через границу. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Последняя партия воздушных шаров, наполненных мусором, сегодня прервала работу главного южнокорейского международного аэропорта Инчхон более чем на полтора часа. Это произошло на фоне роста в последние месяцы напряженности на сильно милитаризованной корейской границе.

"Наши военные будут принимать суровые военные меры, если воздушные шары с мусором Северной Кореи будут продолжать серьезно угрожать безопасности нашего народа или если будет считаться, что они пересекли границу" , – говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

О каких именно мерах идет речь – неизвестно.

С конца мая Северная Корея отправила через границу более 5500 воздушных шаров, наполненных мусором – в знак возмущения совместными военными учениями Южной Кореи и США.

Воздушные шары стали неприятностью для Сеула и близлежащих районов, некоторые вызвали пожар. Но Южная Корея решила их не сбивать из-за опасений распространения возможных вредных материалов или побочного ущерба густонаселенным районам от выстрелов. Большинство воздушных шаров из Северной Кореи содержали макулатуру, окурки и остатки обуви.

Ранее стало известно, что 7 октября Северная Корея проведет ключевое заседание парламента, основной темой которого станет внесение изменений в конституцию страны и признание Южной Кореи "главным врагом".

В августе этого года президент демократической южной части полуострова Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган по переговорам с КНДР.

Аналитики подсчитали, что потенциальная война между Южной Кореей и КНДР будет стоить для глобальной экономики вдвое дороже, чем вторжение России в Украину.

Северная Корея угрожает "полным уничтожением" врагов в случае войны.